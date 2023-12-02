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Патрик Беверли повторил личный рекорд результативности в проигранном матче с «Селтикс»

Патрик Беверли повторил личный рекорд результативности в проигранном матче с «Селтикс»

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли в пятницу повторил личный рекорд результативности в НБА. В проигранном матче с «Бостоном» (119:125) Беверли набрал 26 очков при 10 из 15 с игры и 3 из 5 с линии за 38 минут.

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