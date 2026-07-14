Меняется архитектура: Политолог указал на «второй фронт» ирано-американского конфликта

Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне в ответ на атаки США. По данным агентства Tasnim, целями стали склады вооружения, центр спутниковой связи и здание, где размещаются военнослужащие Соединенных Штатов.
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