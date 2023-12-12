Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Мичман Дмитрий Коломийчук в ходе активного наступления российских войск находился на командно-наблюдательном пункте, где выполнял мероприятия по развертыванию узла связи и системы наблюдения в интересах командира мотострелкового батальона.
Территория Героев...(117)
Комментарии
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ВераВерная
Ребята - бойцы, вы все герои - и живые и павшие! Низкий поклон всем.
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14 час.
Жанна Чешева
Ну и Слава живым ! Они тоже настоящие МУЖЧИНЫ. на них вся надежда теперь!
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13 час.
Жанна Чешева
Истинно ТАК !!!
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13 час.
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