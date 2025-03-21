"Готов предать кого угодно": Лолита продолжает разоблачать личность Киркорова. Скоро отвернутся все?

"Король эстрады" теряет поддержку коллег после вечеринки у Ивлеевой.Некоторые звёзды русского шоу-бизнеса до сих пор не могут забыть нашумевшую "голую вечеринку" Ивлеевой и поведение отдельных селебрити после неё.