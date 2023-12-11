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ПВО Киева обнулили. Зеленский запускает "план Б", но это не остановит пророчество

ПВО Киева обнулили. Зеленский запускает "план Б", но это не остановит пророчество

Киев теперь выбирает из двух зол. Пытаясь сохранить лицо и, откровенно говоря, спасти жизни украинских лидеров неонацистов, Зеленский запускает "план Б", но едва ли это остановит сбывающееся на глазах пророчество.

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