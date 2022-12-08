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Марочко проинформировал об артобстреле ВСУ своей же пехоты на сватовском направлении

Марочко проинформировал об артобстреле ВСУ своей же пехоты на сватовском направлении

На Сватовском направлении артиллерия украинской армии по ошибке нанесло удар по пытавшемуся атаковать позиции Вооруженных сил РФ пехотному формированию Вооруженных сил Украины, сообщил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, передает РИА "Новости".

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