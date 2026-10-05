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Царьград

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В Самаре лисы с бешенством выходят к людям: советы властей

В Самаре лисы с бешенством выходят к людям: советы властей

Администрация Самары предупредила жителей об опасности участившихся осенью контактов с дикими лисами, которые могут быть переносчиками бешенства, и призвала не приближаться к животным и не кормить их.

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