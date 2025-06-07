Скрыть от экзаменатора искусственный интеллект в курсовой не получится

Искусственный интеллект все чаще применяют студенты для написания курсовых, а то и дипломных работ. Если раньше нейросети были не так развиты, как сейчас, и определить их можно было по банальным ошибкам, то теперь они стали гораздо более продвинутыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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