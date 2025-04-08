Захарова опубликовала плакат, обличающий отношение США и Британии к нацизму

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале плакат карикатуриста Бориса Ефимова 1948 года, обличающий отношение США и Великобритании к нацизму.
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