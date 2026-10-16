Филиппинская комиссия по конкуренции (PCC) завершила многолетнее антикартельное расследование и наложила рекордный штраф в размере 1,76 миллиарда песо (около 28 миллионов долларов) на шесть компаний и их руководителей за организацию нелегального торгового сговора .