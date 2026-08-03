ФАС возбудила дело против Apple за невыполнение требований по предустановке российских приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против американской компании Apple за неполное выполнение требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS.
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