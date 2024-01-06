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Стив Керр о Куминге: «Мне нужно давать ему больше минут, но все это и правда непростые решения»

Просидев на скамейке запасных последние 18 минут проигранного матча с «Денвером» (127:130), форвард «Голден Стэйт», как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку, потерял веру в главного тренера Керра.

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