Обновлено 21.10 в 13:21. Черногория направила России официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года, сообщил посол РФ в Подгорице Александр Лукашик.
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