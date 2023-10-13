Грабить русских «по-фински». Бумеранг, которого никто не ждал

АНГЕЛ АНГЕЛ

Государства ЕС уже столкнулись когда арестовывали имущество олигархов в том числе и недвижимость с яхтами, автомашинами и т.д. В результате несут расходы на их содержание их своих бюджетов, а средства эти не маленькие. Я понимаю, что каждый идет по полю и наступает на свои грабли, но у горячих финских парней и без того хватает проблем в экономике, так на столько надо быть тупоголовыми, чтобы добровольно вешать на себя еще и проблемы с недвижимостью Россиян? А в добавок потеря имиджа у мировых деловых кругов и деловая репутация у инвесторов и финансовых структур. Так стоит ради создания себе проблем по незаконному грабежу Русских усугублять и без того "процветающую" свою экономику новыми расходами. Главное, а кто на фоне падения благосостояния финнов будет приобретать эту недвижимость? Ну есть вариант, что в связи с "успехами" в зоне СВО,самые "достойные и цивилизованные" укропы побегут в лице бандеровцев, нацистов, наркоманов, проституток и т.д. к вам, но они любители халявы и их придется содержать? Это показали они уже в других государствах ЕС... Так что если вам не хватает проблем то в добрый путь... Политики приходят и уходят, а соседи остаются... Не надо забывать что Русские всегда возвращаются за своим... Так что выбор у вас пока еще есть...