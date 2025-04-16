Всю эту европейскую мелочь Россия должна не выслушивая посылать нах.

Фин дунул с Зелей и понеслось... Сейчас луна упадет, русские должны...

Геннадий Бережнов

России принять меры для полного прекращения огня. Точно так же, как это сделал Киев, говорит финский дуб! Осталось Трампу прилететь и то же курнуть.