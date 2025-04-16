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Глава Финляндии обратился к России после разговора с Зеленским

Глава Финляндии обратился к России после разговора с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости для России принять меры для полного прекращения огня, точно так же, как это сделал Киев.

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Комментарии
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Федор Родников
Всю эту европейскую мелочь Россия должна не выслушивая посылать нах.
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16 час.
Игорь Васиков
Фин дунул с Зелей и понеслось... Сейчас луна упадет, русские должны...
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14 час.
Геннадий Бережнов
России принять меры для полного прекращения огня. Точно так же, как это сделал Киев, говорит финский дуб! Осталось Трампу прилететь и то же курнуть.
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14 час.
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