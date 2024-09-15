Королевская семья официально поздравила принца Гарри

Герцог Сассекский отмечает 40 лет Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency В последние годы отношения принца Гарри с королевской семьей переживали непростые времена, однако в этот особенный день они решили публично поздравить именинника.
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