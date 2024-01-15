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Президент Путин ставит точку в «курильском вопросе»?

Президент Путин ставит точку в «курильском вопросе»?

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Комментарии
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F I
А покороче ни как ?
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18 час.
k
kraft54
почему до сих пор не переименованы курильские острова? слух режит: кунашир, хабомайи...
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5 час.

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