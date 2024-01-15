АНАТОЛИЙ КОШКИН Президент Путин ставит точку в «курильском вопросе»? Японцы намерены «следить и реагировать» на реализацию плана посещения островов российским лидером Хотя японскому правительству, лихорадочно цепляющемуся за власть в обстановке требований народа о скорейшей отставке и проведении всеобщих выборов из-за позорного коррупционного скандала сейчас явно не до русских Курил, замечание Президента РФ Владимира Путина о намерении лично посетить эти наши дальневосточные территории не могло остаться без внимания и реакции.