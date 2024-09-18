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Снукерист.ру

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Бен Уолластон победил Уильямса в первом раунде English Open 2024

Бен Уолластон победил Уильямса в первом раунде English Open 2024

Бен Уолластон нокаутировал Марка Уильмса, а Марк Аллен выдержал трудный поединок против китайца Лю Хунъюй в первом раунде турнира English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Бен Уолластон (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.

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