Смоляне могут проголосовать за лучшее название безымянного переулка

Среди заявленных предложений - переулок Энергетиков, Татианин переулок, Студенческий переулок и даже переулок Жириновского На портале «Умный Смоленск» стартовало голосование за выбор названия для безымянного переулка, расположенному вдоль церкви Татианы Великомученицы.
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