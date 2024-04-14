Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигранты в России – хитрый план Запада и российской пятой колонны

Мигранты в России – хитрый план Запада и российской пятой колонны

Казалось бы, вред от бесконтрольного потока мигрантов в Россию очевиден. Тогда возникает вопрос, почему Путин не нажмет на волшебную кнопку и не прекратит это безобразие? Ответ удивит – одним нажатием на кнопку (например, введением запрета на въезд) проблему не решить.

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