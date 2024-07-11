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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Стеф Карри – единственный игрок «Уорриорз», который не упоминался в переговорах по обменам»

Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что так происходит с большинством баскетболистов лиги. «В лиге очень мало игроков, о которых не говорят во время обсуждений по обменам.

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