Что не так с этим дрононосцем?

Нет, правда, с этим кораблем что-то не так. В комментариях в «Х» и других местах, где можно продемонстрировать глубину своего интеллекта, многие откровенно смеются над дрононосцем, переделанным из сухогруза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии