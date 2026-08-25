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Ягудин призвал проводить соревнования на Москва-реке: «Инфраструктура есть, это самое главное. Поэтому надо просто делать»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин призвал проводить соревнования на Москва-реке.  Ягудин прыгнул в реку во время фестиваля «Летфест» в Москве.

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