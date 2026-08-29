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Мировое обозрение

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МО РФ сообщило об ударе по питавшей порт Николаева электроподстанции

МО РФ сообщило об ударе по питавшей порт Николаева электроподстанции

Утром 29 августа Минобороны РФ заявило об ударе по электроподстанции в селе Трихаты Николаевской области.

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