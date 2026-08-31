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Газета.ру

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На СВО погиб бывший помощник Жириновского из мема "Сафонов, оплатить!"

На СВО погиб бывший помощник Жириновского из мема "Сафонов, оплатить!"

Бывший помощник экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, ставший героем популярного мема «Сафонов, оплатить!», погиб в зоне проведения специальной военной операции.

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