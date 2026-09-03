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Русская весна

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Шансы есть: Путин о перспективе переговоров по Украине

Шансы есть: Путин о перспективе переговоров по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что шансы на конструктивные переговоры по Украине сохраняются. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин заявил: договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина.

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