Шансы есть: Путин о перспективе переговоров по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что шансы на конструктивные переговоры по Украине сохраняются. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин заявил: договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина.
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