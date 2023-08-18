Чем телевизионные политологические шоу плохи - даже самые лучшие из них, к которым автор относит программу Владимира Соловьёва и эфир Владислава Никонова и Дмитрия Саймса на конкурирующем с ВГТРК "Первом", так это тем, что там никогда не хватает времени отреагировать на всё то, что было сказано до тебя и спокойно объяснить, что ты сам имеешь в виду, говоря о той или иной теме.
Чем телевизионные политологические шоу плохи...
Комментарии
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Аудрюс
Одного не могу понять? Кто сказал, что надо восстанавливать? Еще в 1945 году поступало предложение промышленность на Украине не восстанавливать! А сегодня вообще это не имеет смысла создавать Российским предприятиям конкурента на Украине! Наоборот надо как можно больше уничтожить предприятий, чтобы они сегодня не работали на оборону Украины и постараться побольше вытеснить людей из Украины в ЕС, пусть там перевоспитывают Бандеровцев! А оставшиеся люди должны заниматься сельским хозяйством....
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10 час.
Аршак Меликджанян
ничего нигде восстанавливать не надо, только сельское хозяйство и местная промышленность, всё высокотехнологичное и наукоёмкое - только на территории России, чтобы не получилось что восстанавливаем и строим для дяди.
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8 час.
Игорь Костоглод
А плохи они тем, что о чём бы там не говорилось, какой степени важности вопросы там бы не обсуждались, самым важным там является реклама. Я поверю что в стране всё нормально только после того, как реклама исчезнет из эфира. Просто тошно смотреть и слушать.
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1 час.
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