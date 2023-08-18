Чем телевизионные политологические шоу плохи...

Аудрюс Одного не могу понять? Кто сказал, что надо восстанавливать? Еще в 1945 году поступало предложение промышленность на Украине не восстанавливать! А сегодня вообще это не имеет смысла создавать Российским предприятиям конкурента на Украине! Наоборот надо как можно больше уничтожить предприятий, чтобы они сегодня не работали на оборону Украины и постараться побольше вытеснить людей из Украины в ЕС, пусть там перевоспитывают Бандеровцев! А оставшиеся люди должны заниматься сельским хозяйством....

Аршак Меликджанян ничего нигде восстанавливать не надо, только сельское хозяйство и местная промышленность, всё высокотехнологичное и наукоёмкое - только на территории России, чтобы не получилось что восстанавливаем и строим для дяди.