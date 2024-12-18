Начальника отдела Управления Минземимущества РТ задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники УФСБ задержали начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана. Его подозревают в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
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