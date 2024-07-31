В Тверской области подвели итоги досмотра импортных и экспортных грузов с продукцией растительного происхождения за неделю

С 22 по 26 июля 2024 года должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 2046,6 м³ лесопродукции, 19,3 т питательных грунтов на основе торфа и 300 литров морских водорослей.