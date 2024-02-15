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Украина: времена исповедничества

Украина: времена исповедничества

Как украинские власти растаскивают Русскую православную церковь Матвей Славко     Не секрет, что многие ведущие деятели киевского режима являются адептами нетрадиционных религий и сект, и не скрывают своей ненависти к православию.

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