Украина: времена исповедничества

Как украинские власти растаскивают Русскую православную церковь Матвей Славко Не секрет, что многие ведущие деятели киевского режима являются адептами нетрадиционных религий и сект, и не скрывают своей ненависти к православию.
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