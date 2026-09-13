Франция извинилась перед США за критику ситуации с правами человека

Франция извинилась перед США за критику Вашингтона в связи с ситуацией с правами человека. Постоянное представительство страны при ООН в Женеве выразило сожаление из-за публикации, сделанной в конце июля.
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