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Новости южных регионов

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На Кубани проведено рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет

На Кубани проведено рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие, направленное на проверку соблюдения бывшими иностранцами, а ныне получившими российское гражданство, требований законодательства о воинском учете, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

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