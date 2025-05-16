На Кубани проведено рейдовое мероприятие по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие, направленное на проверку соблюдения бывшими иностранцами, а ныне получившими российское гражданство, требований законодательства о воинском учете, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.