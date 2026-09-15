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Пронедра

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Зеленский попал в ловушку в Канаде. Визит обернулся скандалом

Зеленский попал в ловушку в Канаде. Визит обернулся скандалом

Канадская поездка Владимира Зеленского должна была стать очередным политическим спектаклем с привычным сценарием: встреча с союзниками, громкие заявления, обещания поддержки и фотографии на фоне государственных флагов.

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