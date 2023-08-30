Xiaomi реализует стратегию по выпуску электромобилей с опережением графика

Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi во втором квартале столкнулся со снижением выручки на 4 % до $9,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поскольку спрос на смартфоны в Китае продолжил снижаться.
Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi во втором квартале столкнулся со снижением выручки на 4 % до $9,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поскольку спрос на смартфоны в Китае продолжил снижаться.
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