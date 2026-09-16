В Приморском крае полицейские проводят для школьников и учащихся колледжей уроки по профилактике терроризма

В рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства» сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску совместно со специалистами центральной городской библиотеки продолжают проводить для школьников и учащихся средних учебных заведений профилактические уроки.
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