В Татарстане запустят Лигу КВН для студентов колледжей

В Татарстане запустят единую Лигу КВН для студентов колледжей. В течение сезона команды учреждений среднего профессионального образования будут участвовать в играх в городах республики, работать с наставниками и бороться за выход в суперфинал, который пройдет в Казани в апреле 2027 года.
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