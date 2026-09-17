В Татарстане запустят Лигу КВН для студентов колледжей

В Татарстане запустят единую Лигу КВН для студентов колледжей. В течение сезона команды учреждений среднего профессионального образования будут участвовать в играх в городах республики, работать с наставниками и бороться за выход в суперфинал, который пройдет в Казани в апреле 2027 года.