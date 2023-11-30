Узбекистан кажется эдаким островком стабильности. Прошлый президент управлял республикой 25 лет, нынешний, я полагаю, собирается оставаться у власти не меньше.
«Русских возьмут в плен». Где заказана новая антироссийская «революция»?
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Регина Толстоброва
Нашли кому завидовать. почитали бы про них что пишут.
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18 час.
Игорь Максаков
Вот именно! Узбекистан нормальная страна. И люди там добрые, а, если в начале 90-х если что и было, то это через горы пришли банды с Афганистана с узбекскими корнями и хотели сделать из Узбекистана второй Афганистан. А так, после как их отхерачили, там всё встало на свои места. Я там родился и жил половину жизни. Сейчас там, как в советские времена отношения людей разных национальностей.
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11 час.
F I
Похоже что арабские овцепасы подмяли под себя и кавказцев и азиатов бывших республик наплевав на их обычаи и по сути ,веру....Там где рулят религиозные фанатики кровь и войны....Не хватает еще крестоносцев и черносотенцев для полноценной мясорубки ....или как ?
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5 час.
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