«Русских возьмут в плен». Где заказана новая антироссийская «революция»?

Игорь Максаков

Вот именно! Узбекистан нормальная страна. И люди там добрые, а, если в начале 90-х если что и было, то это через горы пришли банды с Афганистана с узбекскими корнями и хотели сделать из Узбекистана второй Афганистан. А так, после как их отхерачили, там всё встало на свои места. Я там родился и жил половину жизни. Сейчас там, как в советские времена отношения людей разных национальностей.