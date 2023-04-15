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Способную глушить спутники на орбите систему РЭБ разработали в России

Способную глушить спутники на орбите систему РЭБ разработали в России

В России создали систему радиоэлектронной борьбы, которая может подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, говорится в статье РИА Новости.

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