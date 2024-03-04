МЧС: землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано вблизи Алма-Аты

В МЧС Казахстана заявили, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Алма-Аты. «Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 04 марта 2024 года в 11:22 алма-атинского времени (09:22 мск) зарегистрировано землетрясение», — говорится в заявлении.