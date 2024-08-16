В МФО увеличилось число случаев компрометации данных

По итогам первого полугодия в России произошло перераспределение доли утечек в финансовом секторе. Если в 2023 году наибольшая часть скомпрометированной информации приходилась на банки, то сейчас число таких утечек сократилось более чем вдвое.
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