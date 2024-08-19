7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    В ОДНИХ трусах! А что нужно двое, трое трусов одевать?Невестка Валерии ...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Семью позорит пригожин - рвёт глотку в защиту пугалкиных и выступает за их возвращение - такой же подонок.Невестка Валерии ...
  • ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
    вСЕ ЖЕ НАШЕЛСЯ ДУРАК!Влюбленная Семено...

Стало известно, когда Ефремова выпустят по УДО — иначе не выживет

Стало известно, когда Ефремова выпустят по УДО — иначе не выживет

Состояние здоровья актера ухудшается. Михаил Ефремов © Pravda Komsomolskaya/globallookpress.comМихаил Ефремов уже 3,5 года сидит в тюрьме за ДТП со смертельным исходом, которое он спровоцировал в 2020-м году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх