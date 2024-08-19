Стало известно, когда Ефремова выпустят по УДО — иначе не выживет

Состояние здоровья актера ухудшается. Михаил Ефремов © Pravda Komsomolskaya/globallookpress.comМихаил Ефремов уже 3,5 года сидит в тюрьме за ДТП со смертельным исходом, которое он спровоцировал в 2020-м году.