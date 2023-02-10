Паршивлюк о работе с Лаудрупом: «Легко мог надеть майку «Спартака» и быть лучшим в РПЛ»

Сергей Паршивлюк вспомнил о работе с Микаэлем Лаудрупом в «Спартаке» в 2008-2009 годах. — Карпин рассказывал мне, что если Эмери пахал, то Лаудруп вообще не выкладывался, сразу после тренировок уезжал домой.