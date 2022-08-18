Антифашист

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Американский фашизм

Американский фашизм

Президент России Владимир Путин, открывая 15 августа 2022 года Международный военно – технический форум «Армия – 2022» сказал: «большое общественно – политическое значение имеет проведение в рамках форума Международного антифашистского конгресса.

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