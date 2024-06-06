В Италии блогер заказал такси за миллион рублей

Вместо традиционного такси он выбрал тариф Uber Jet, предполагающий перелет на частном самолете.Итальянский блогер решил провести необычный эксперимент и заказал поездку из Милана в Ниццу через сервис Uber.
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