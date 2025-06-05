Эксперт в восторге от лошади Цири в The Witcher 4 и считает ее одной из лучших в игр...

Эксперт в восторге от лошади Цири в The Witcher 4 и считает ее одной из лучших в играхНедавно вышедшая техническая демоверсия The Witcher 4 не только поразила воображение поклонников серии, но и привлекла внимание… любителей лошадей.
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