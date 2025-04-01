Таблица преумножения: индекс социального благополучия у россиян за год вырос на 12%

Индекс социального благополучия у россиян за год вырос на 12%, говорится в исследовании ФоРГО. Как поясняют аналитики, среднемесячная заработная плата в стране возросла на 24%, при этом стоимость жизни за тот же период увеличилась на 10,2%.
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