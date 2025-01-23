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Царьград

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Финляндия: Стубб уверен, что США не покинет НАТО при Трампе

Финляндия: Стубб уверен, что США не покинет НАТО при Трампе

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что президент США Дональд Трамп сохранит членство страны в НАТО, несмотря на его недовольство международными организациями.

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