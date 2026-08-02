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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о прекращении работы с Юханссоном: «Иногда есть свои причины, которые появляются у тебя в голове – кажется, что так будет лучше»

Даниил Медведев прокомментировал расставание с тренером Томасом Юханссоном. Напомним, россиянин сообщил о прекращении работы после « Уимблдона ».

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