«Может, это игра?»: Нагорных высказался о конфликте между Семаком и Дзюбой

Также он назвал Дзюбу самым медийным игроком РПЛ. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что очень уважает Сергея Семака как «великого игрока и сильного, титулованного тренера».
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