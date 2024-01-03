Песков назвал сообщение о готовящемся сенсационном заявлении Путина фейком

Появившиеся на днях в сети публикации о якобы готовящемся и возможном в ближайшие дни сенсационном заявлении президента России Владимира Путина по вопросам мировой безопасности не соответствуют действительности.
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